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Beşiktaş, Cenk Tosun'a veda etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 00:03 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 00:12
Beşiktaş, Cenk Tosun&#039;a veda etti!

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın uzun yıllardır gol yükünü çeken Cenk Tosun sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Siyah beyazlı kulüp sosyal medya hesabından Cenk Tosun'a veda mesajı yayınladı.

Açıklamada, "Cenk Tosun’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cenk Tosun, siyah beyazlı forma altında toplam 237 maçta 101 gol atarken 27 asist üretti.

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ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Cenk Tosun'un ismi son günlerde sıklıkla Fenerbahçe ile anılıyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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