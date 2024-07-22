Beşiktaş, eski kalecisi Oscar Cordoba'nın kızını transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 00:00
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bir dönem Beşiktaş forması giymiş Kolombiyalı Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kolombiyalı kaleci Vanessa Cordoba’yı kadrosuna kattı. 2002-2006 yılları arasında Futbol A Takımımızın kalesini koruyan Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com