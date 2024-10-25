Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 21:32 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:36
Trendyol Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı takım karşılaşmaya hazır olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermiş oldu.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Dev derbi öncesi Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda, "İnleyecek Sami Yen 'Beşiktaş' diye" ifadeleri kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com