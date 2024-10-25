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Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 21:32 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:36
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

Trendyol Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı takım karşılaşmaya hazır olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermiş oldu.

Süper Lig​'in 10. hafta maçında Galatasaray​ ile Beşiktaş​ karşılaşacak. Dev derbi öncesi Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda, "İnleyecek Sami Yen 'Beşiktaş' diye" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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