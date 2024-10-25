Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

25 Ekim 2024 21:32 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:36

Trendyol Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı takım karşılaşmaya hazır olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstermiş oldu.