Beşiktaş Gedson Fernandes için Zenit'le anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

25 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:20

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin çözüldüğü iddia edildi.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

45 MAÇTA 3 GOL-6 ASİST

25 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 maça çıktı. Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 6 da asist yaptı.