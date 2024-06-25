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Beşiktaş Gedson Fernandes için Zenit'le anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:20
Beşiktaş Gedson Fernandes için Zenit&#039;le anlaşma sağladı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Rus ekibi Zenit'e imza atacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes'in geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin çözüldüğü iddia edildi.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

45 MAÇTA 3 GOL-6 ASİST

25 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 maça çıktı. Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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