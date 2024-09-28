Beşiktaş, Hummels için tekrar harekete geçti!

28 Eylül 2024 22:51 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 22:58

Siyah-beyazlı takım Roma forması giyen Alman stoper Mats Hummels'i yakın takibe aldı.

Sarunas Jasikevicius basın toplantısında konuştu! 'Çok iyi bir rakibimiz var'

Sarunas Jasikevicius basın toplantısında konuştu! 'Çok iyi bir rakibimiz var'

Beşiktaş​ yaz transfer​ döneminde ısrarla istediği Alman stoper​ Mats Hummels​ için tekrar harekete geçti.

İtalyan takımı Roma​ ile sözleşme imzalayan Hummels, forma şansı bulamadığı için Ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı takımın stoper hattına lider futbolcu aramasıyla birlikte gözler tekrar Alman stopere çevirildi. Hummels'inde Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

HUMMELS SÜRE ALMAK İSTİYOR

Roma'da Gianluca Mancini ve Evan Ndicka'nın arkasında kalan Mats Hummels, şu ana kadar İtalyan kulübünde hiç forma şansı bulamadı. Bu durum, Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirme konusunda elini güçlendiriyor. Oynamak isteyen 35 yaşındaki stoperin Beşiktaş'ın teklifi karşısında olumlu bir cevap vereceği tahmin ediliyor.