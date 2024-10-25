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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:38
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel&#039;den Yunus Akgün açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yücel, Galatasaray derbisi ve Yunus Akgün'e verilen ceza hakkında da konuştu. İşte tüm açıklamaları...

Beşiktaş​ İkinci Başkanı Hüseyin Yücel​, gündeme dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, Okan Buruk​'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Galatasaray​ derbisi ve Yunus Akgün​'e verilen ceza hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları:

"VERİLEN CEZA İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Yunus Akgün'e verilen ceza için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce oyuncuların buna benzer yapmış olduğu davranışların cezaları daha farklı olmuştu, bu sefer daha farklı oldu ama Federasyon'un takdiridir. Saygıyla karşılamak durumundayız.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! - 1. Resim

OKAN BURUK'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Galatasaray Süper Kupa'nın rövanşını almak isteyecektir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! - 2. Resim

"GALATASARAY'I YENİP İVMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Süper Lig'de çok güzel bir start verdik. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçını kazanıp bu ivmeyi de devam ettireceğiz. Mayıs sonuna kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması! - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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