Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Yunus Akgün açıklaması!
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yücel, Galatasaray derbisi ve Yunus Akgün'e verilen ceza hakkında da konuştu. İşte tüm açıklamaları...
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Galatasaray derbisi ve Yunus Akgün'e verilen ceza hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları:
"VERİLEN CEZA İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"
Yunus Akgün'e verilen ceza için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce oyuncuların buna benzer yapmış olduğu davranışların cezaları daha farklı olmuştu, bu sefer daha farklı oldu ama Federasyon'un takdiridir. Saygıyla karşılamak durumundayız.
OKAN BURUK'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Galatasaray Süper Kupa'nın rövanşını almak isteyecektir ama buna müsaade edeceğimizi zannetmiyorum.
"GALATASARAY'I YENİP İVMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Süper Lig'de çok güzel bir start verdik. İnşallah önümüzdeki Galatasaray maçını kazanıp bu ivmeyi de devam ettireceğiz. Mayıs sonuna kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.