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Beşiktaş, Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı paylaştı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 17:10 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:12
Beşiktaş, Okan Buruk&#039;a geçmiş olsun mesajı paylaştı

Beşiktaş, apandisit rahatsızlığı sebebiyle operasyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü​, apandisit rahatsızlığı sebebiyle geçirdiği ameliyattan dolayı Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​ için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat​ geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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