Beşiktaş, Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı paylaştı

25 Ekim 2024 17:10 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:12

Beşiktaş, apandisit rahatsızlığı sebebiyle operasyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Beşiktaş Kulübü​, apandisit rahatsızlığı sebebiyle geçirdiği ameliyattan dolayı Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​ için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat​ geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verdi.