Beşiktaş, Joao Mario'yu İstanbul'a getiriyor!

02 Eylül 2024 22:53 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:56

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta sahaya önemli bir transfer yapmak üzere. Benfica forması giyen Joao Mario ile anlaşıldığı iddia edildi.

TRT Spor'un yaptığı habere göre; Joao Mario'nun yarın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Joao Mario'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Joao Mario, Portekiz Milli Takımı'nda 56 karşılaşmada süre aldı ve 3 gol sevinci yaşadı.