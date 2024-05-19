Beşiktaş Mourinho'yu İstanbul'a getirdi! Maliyeti belli oldu

19 May 2024 00:16 - Güncelleme : 19 May 2024 00:30

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yücel, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüklerini ve ekonomik olarak anlaşma sağladıklarını duyurdu.

"15 MİLYON YALAN HABER! 10 MİLYON ALTI OLACAK"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 15 milyon Euro iddialarıyla ilgili, "Mourinho ile görüştüm teklife sıcak baktı. Neden Mourinho açıklaması yapmayalım? Mourinho ile 1 ay önce İstanbul'da görüştüm. Mourinho'nun maliyetini ben karşılayacağım. 15 milyon yalan haber. 10 milyon ve altı olacaktır muhtemelen. Bir şekilde sponsorlarla beraber ben karşılayacağım. Önümüzdeki hafta İtalya’da bir görüşme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜK"

Mourinho ile 1 ay önce İstanbul’da boğazda bir otelde yüz yüze görüştüklerini ifade eden Yücel, "Mourinho'yu İstanbul’a getirdik. Mourinho açıklamasının Fenerbahçe ile ilgisi yok. Söylemde kalmadı bayağı aşama kaydettik. Bir sürü şart var. Parayı verdin aldın gibi bir muhabbet yok." şeklinde konuştu.

Yücel ayrıca, TFF yönetimini eleştirerek, "Meşrutiyetini kaybetti" açıklamasını yaptı.

TARAFTARLARDAN 'COME TO BEŞİKTAŞ' OPERASYONU

Beşiktaşlı taraftarlar, Yücel'in bu açıklamalarının ardından Jose Mourinho'nun sosyal medya hesaplarının altında "Come to Beşiktaş" operasyonunu başlattı.

FENERBAHÇE'DE MOURİNHO İLE TEMAS HALİNDE

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu göreve getirebileceğini duyurmuştu. Ayrıca Ali Koç'un da Mourinho ile temas halinde olduğunu açıklamıştı.