Beşiktaş Sergen Yalçın ile Fenerbahçe derbisine çıkacak iddiası! Giovanni van Bronckhorst için son şans Hatayspor maçı

26 Kasım 2024 17:32 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:12

Lig’in 13. Haftasında kendi evinde ağırladığı Göztepe’ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta ipler koptu. Takımın başına Sergen Yalçın’ın gelmesi beklenirken, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst’a son bir şans daha verildi. Lig’in 14. Haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ın kötü bir sonuçla karşılaşırsa, Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın ile çıkacağı iddia edildi.

Sezona çok farklı şekilde başlayan siyah beyazlı ekip önce Galatasaray’ı Süper Kupa finalinde 5-0 mağlup ederek kupayı kazanmış daha sonra da ligde aldığı üst üste galibiyetlerle dikkat çekti. Son zamanlarda ise oynadığı kötü futbol ve başarısız sonuçlarla birlikte, şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi.

Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra, evinde Göztepe’ye de mağlup olan Beşiktaş’ta istifa sesleri yükselmeye başladı. Hollandalı teknik adamın gitmesini isteyen Beşiktaş​ taraftarı, takımın eski futbolcusu ve teknik direktörü Sergen Yalçın’ın göreve gelmesi için yüzbinlerce paylaşım gerçekleştirdi.

Futbol yorumcusu Hakan Gündoğar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hatayspor karşısında alınacak puan kaybında Gio ile yollar ayrılacaktır. Derbi maçında Beşiktaş’ın başında yeni teknik adam olacaktır. Umarım geç kalınmış olmaz. Hiçbir şey için!!!”

ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TÜRK TEKNİK ADAM!

Katıldığı bir programda konuşan Beşiktaş’ın eski futbolcusu Nihat Kahveci bir istatistikten bahsederek; Türkiye’de en son yabancı teknik adamla Fenerbahçe şampiyon olmuştu o da Zico’ydu.

Türkiye’de Türk teknik adamla daha başarılı olunuyor. İfadelerini kullanarak şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN’I BEKLİYOR!

Benim genel gördüğüm takımın başına geçecek isimler arasında en fazla öne çıkan isim Sergen Yalçın’dır. Sergen Yalçın​ farklı bir yola girdi şu anda yorumculuk yapıyor ama Beşiktaş kulübü isterse, Sergen Yalçın gider takımın başına.

Sergen Hoca elbet bir gün Beşiktaş ile yeniden buluşacaktır, zaten Beşiktaş taraftarı da Sergen Yalçın’ı bekliyor.

DERBİYE SERGEN YALÇIN İLE ÇIKACAK İDDİASI!

Son Göztepe mağlubiyeti sonrasında sosyal medyada yüzbinlerce paylaşım yapıldı. Ortaya atılan bir iddiaya göre de; Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesine Sergen Yalçın ile çıkacak.

Bu önemli gelişmenin hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.