Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Sivasspor'u Immobile ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle 2-0 kazanarak galibiyet serisine bir yenisini eklemeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 27. dakikada Immobile'nin penaltı golü ve 89. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 2-0 kazandı.
IMMOBILE DURDURULAMIYOR
Beşiktaş'ın yeni sezon transferi olan Ciro Immobile bu sezonki tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 6. maçta 7. golünü kaydetti.
UDUOKHAİ AÇILIŞ YAPTI
Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son transfer Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.
SEMİH YEDEKTE
Siyah-beyazlıların genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başladı. Genç yıldız karşılaşmanın 62. dakikasında Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu.
SOL BAMBA UNUTULMADI
Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor'un İngiliz teknik direktörü Sol Bamba unutulmadı.
Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Başakşehir 5-2 Antalyaspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 0-3 Samsunspor
MAÇ PROGRAMI
Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlı takım gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak.
Sivasspor haftayı puansız kapatarak puanı 4'te kaldı. Yiğidolar gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yı misafir edecek.