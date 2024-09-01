Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!

01 Eylül 2024 22:07 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 23:44

Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi

Eyüpspor oyun olarak üstün tamamladığı maçta Trabzonspor'u yenemedi! Maç 0-0 beraberlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 27. dakikada Immobile'nin penaltı golü ve 89. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 2-0 kazandı.

IMMOBILE DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın yeni sezon transferi olan Ciro Immobile bu sezonki tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 6. maçta 7. golünü kaydetti.

UDUOKHAİ AÇILIŞ YAPTI

Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son transfer Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

SEMİH YEDEKTE

Siyah-beyazlıların genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başladı. Genç yıldız karşılaşmanın 62. dakikasında Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor'un İngiliz teknik direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Başakşehir 5-2 Antalyaspor

Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

Hatayspor 0-3 Samsunspor

MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlı takım gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Sivasspor haftayı puansız kapatarak puanı 4'te kaldı. Yiğidolar gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yı misafir edecek.