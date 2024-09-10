Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi: İstanbul ekibine transfer oluyor!

10 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:46

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, İngiliz futbolcuyu ikna etmeye çok yakın. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

Kadrosunda düşünmediği oyunculara takım bulmak için uzun süredir yoğun uğraş veren Beşiktaş'a Aboubakar'dan sonra bir müjdeli haber daha geldi. Kamerunlu golcüyü Hatayspor'a gönderen Beşiktaş'ta Alexander-Oxlade Chamberlain ile de yollar ayrılıyor.

3 TAKIMIN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Sabah'ın haberine göre; 3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen anlaşma sağlayamayan İngiliz oyuncu, ocak ayına kadar kulüpte kalarak forma rekabetine girmek istediğini iletmişti. Ancak yönetim, tecrübeli orta sahayı göndermekteki ısrarcı tavrını değiştirmedi.

EYÜPSPOR'A TRANSFERİ ÇOK YAKIN

31 yaşındaki Chamberlain için son olarak Eyüpspor devreye girdi. Hem Beşiktaş hem de oyuncu tarafıyla temaslara başlayan İstanbul ekibinin Chamberlain'i ikna etmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen İngiliz oyuncunun, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Chamberlain, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 30 maça çıkarken 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.