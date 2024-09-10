Dünyaca ünlü süper yıldız Mane Beşiktaş’a geliyor! Hasan Arat Suudi Arabistan ile temasa geçti

10 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:22

Transfer sezonunun bitimine 3 gün kala, Beşiktaş sürpriz bir bomba patlatmak üzere. Başkan Hasan Arat, yakın arkadaşı Musalli Al Muammar ile görüşerek yıldız oyuncuyu Türkiye’ye getirmek için teklifini gerçekleştirdi. Daha önce yapılan görüşmelerde Beşiktaş ile Al Nassr takımı arasında gerçekleşecek transferlerde kolaylık ve öncelik sağlanması noktasında anlaşılmıştı.

Sadio Mane geçen sezon 46 maçta 19 gol 11 asist yaptı! Beşiktaş transferi ile gündemde

Sadio Mane geçen sezon 46 maçta 19 gol 11 asist yaptı! Beşiktaş transferi ile gündemde

Sezona Türkiye Süper Kupasını kazanarak başlayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de de oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Lig'de yakaladığı başarıyı Avrupa'da da sürdürmek isteyen siyah beyazlı ekip, transfer sezonunun bitimine 3 gün kala yıldız ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Al Nassr takımında istediği performansı yakalayamayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane takımdan ayrılıp başka bir Müslüman ülkeye gitmek istediğini açıkladı.

MANE TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR!

İngiltere’nin Liverpool takımında elde ettiği başarılardan sonra önce Almanya'nın Bayern Münih takımına daha sonra da Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına giden dünyaca ünlü yıldız isim Sadio Mane, az süre bulduğu Al Nassr takımından ayrılmak istediğini bildirdi. Yeni gideceği kulübün Müslüman bir ülkede olmasını isteyen Mane, Beşiktaş’ın yaptığı teklife sıcak baktığını kulüp yönetimine bildirdi.

BEŞİKTAŞ, SUUDİ KULÜP İLE TEMAS HALİNDE

Sezona başarılı bir şekilde başlayan Beşiktaş, kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sadio Mane transferi için Başkan Hasan Arat ve 2. Başkan Hüseyin Yücel, transfer sezonunun bitmeden yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor. Al Nassr takımı ile görüşen Beşiktaş yönetimi, Sadio Mane transferinde, şartların daha uygun duruma gelmesi için sürekli temas halindeler.

Her iki kulübün anlaşması durumunda, Sadio Mane İstanbul'a gelecek.

SADİO MANE KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sadio Mane 10 Nisan 1992 yılında Senegal'in Bambaly şehrinde dünyaya geldi.

Sol kanat pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu kariyerine Generation Foot takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla FC Metz B, Metz, Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Münih ve Al-Nassr'da forma giydi.

Liverpool'da oynadığı 7 sene boyunca adını dünyaya duyurdu ve en yüksek bonservisine (150 milyon Euro) ulaştı.