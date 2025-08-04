Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli futbolu bırakmanın eşiğine geldi. Son olarak transfer olduğu Como'da da dikiş tutturamayan İngiliz futbolcu İtalyan ekibinde antrenmanlara alınmamaya başlarken, İspanyol basını Alli'nin kariyerine son verebileceğini yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 07:18

Bir zamanlar İngiliz futbolunun büyük bir gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen , en kötü dönemini yaşıyor ve futboldaki geleceğinin ne olacağı bilinmiyor. Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'da bir zamanlar parlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu , 2017/18 sezonunda 14 gol atıp 15 asist yaptığı çıkışını çoktan geride bıraktı. O dönemden bu yana performansı sürekli düşen Dele Alli, şimdilerde futbolu bırakmanın eşiğine geldi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

FABREGAS DA YANILDI

Tottenham'dan büyük başarılar elde edemeden ayrıldıktan sonra, 'a kiralanması ve ardından Türkiye'de 'a transferi, Alli'nin kendine özgü canlılığını ve istikrarını geri getiremedi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

Kariyerini yeniden canlandırmak isteyen eski Tottenham oyuncusu, son olarak Cesc Fabregas yönetimindeki İtalyan kulübü Como 1907 ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Fabregas'ın Dele Alli'ye en iyi formunu yeniden kazandırma umudu suya düştü.

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

10 MAÇTA TEK GOLÜ YOK

Geçen sezon sadece 10 maçta forma giyen ancak takımına tek skor katkısı veremeyen Dele Alli devam eden kas sorunlarının da etkisiyle sahalardan çokça uzak kaldı. Alli sakatlığını atlatsa da düşüşünü sürdürürken onu kulübe kazandıran Cesc Fabregas işlerin yolunda gitmediğinin açık bir işareti olarak İngiliz futbolcuyu antrenmanlardan çıkarma kararı aldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

REAL MADRİD BİLE İSTİYORDU

İspanyol basınına göre bir zamanlar adı Real Madrid gibi devlerle anılan Alli, şimdi belirsizlik içinde. Fichajes.net'te yer alan haberde fiziksel ve atletik sorunlar yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerini her an sonlandırabileceği belirtildi. Dele Alli'nin önümüzdeki günlerde emeklilik netleştireceği belirtildi.

ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#everton
#Dele Alli
#Dele Alli
#Sakatlık
#Como 1907
#Cesc Fabregas
#Kariyer Düşüşü
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.