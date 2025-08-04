Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bırakıyor! Daha 29 yaşında

Bir zamanlar İngiliz futbolunun büyük bir gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Dele Alli, en kötü dönemini yaşıyor ve futboldaki geleceğinin ne olacağı bilinmiyor. Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'da bir zamanlar parlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu , 2017/18 sezonunda 14 gol atıp 15 asist yaptığı çıkışını çoktan geride bıraktı. O dönemden bu yana performansı sürekli düşen Dele Alli, şimdilerde futbolu bırakmanın eşiğine geldi.

FABREGAS DA YANILDI

Tottenham'dan büyük başarılar elde edemeden ayrıldıktan sonra, Everton'a kiralanması ve ardından Türkiye'de Beşiktaş'a transferi, Alli'nin kendine özgü canlılığını ve istikrarını geri getiremedi.

Kariyerini yeniden canlandırmak isteyen eski Tottenham oyuncusu, son olarak Cesc Fabregas yönetimindeki İtalyan kulübü Como 1907 ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Fabregas'ın Dele Alli'ye en iyi formunu yeniden kazandırma umudu suya düştü.

10 MAÇTA TEK GOLÜ YOK

Geçen sezon sadece 10 maçta forma giyen ancak takımına tek skor katkısı veremeyen Dele Alli devam eden kas sorunlarının da etkisiyle sahalardan çokça uzak kaldı. Alli sakatlığını atlatsa da düşüşünü sürdürürken onu kulübe kazandıran Cesc Fabregas işlerin yolunda gitmediğinin açık bir işareti olarak İngiliz futbolcuyu antrenmanlardan çıkarma kararı aldı.

REAL MADRİD BİLE İSTİYORDU

İspanyol basınına göre bir zamanlar adı Real Madrid gibi devlerle anılan Alli, şimdi belirsizlik içinde. Fichajes.net'te yer alan haberde fiziksel ve atletik sorunlar yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerini her an sonlandırabileceği belirtildi. Dele Alli'nin önümüzdeki günlerde emeklilik netleştireceği belirtildi.