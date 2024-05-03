Beşiktaş'ın konuğu Rizespor! Muhtemel 11'ler

03 May 2024 17:44 - Güncelleme : 03 May 2024 17:45

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.

Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, üst üste yaptığı puan kayıplarıyla 5. sıraya kadar geriledi. Başakşehir ve Trabzonspor ile puan farkını kapatmaya çalışan Beşiktaş, Rizespor’u taraftarının önünde mağlup etmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Rizespor, Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Rizespor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Beşiktaş 4 farkla galip gelmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy.

Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Zorlu maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Gedson Fernandes'in yanı sıra ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden Daniel Amartey'in Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı.

RİZESPOR'DA 4 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıklar nedeniyle tedavileri süren Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

MKE Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın da Beşiktaş deplasmanında görev alması beklenmiyor.