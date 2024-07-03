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Beşiktaş'ın Portekizli forveti Rafa Silva antrenmanlara başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 18:25 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:29
Beşiktaş&#039;ın Portekizli forveti Rafa Silva antrenmanlara başladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, takımın yeni sezon çalışmalarına katıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli forvet, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

Beşiktaş Rafa Silva nın maliyetini açıkladı

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Kaynak: tgrthaber.com
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