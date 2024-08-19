Beşiktaş'ın yeni transfer Emirhan Topçu maça damga vurdu!

19 Ağustos 2024 00:13 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 00:49

Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kazandı!

Beşiktaş Trendyol Süper Lig maçında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek kazandı!

Beşiktaş Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, Kim Milyoner Olmak İster programına katılmış

Beşiktaş Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, Kim Milyoner Olmak İster programına katılmış

Beşiktaş Süper Lig'in ikinci maçında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor karşısında ilk 11’de tek değişiklik yaptı.

Tgrthaber.com’dan Murat Makas’ın haberine göre, Van Bronckhorst, sol bekte Arthur Masuaku yerine yeni transfer Emirhan Topçu’yu oynattı. Yeni transfer Topçu maça damga vurdu. Sol bekte oyması sürprizinin yanı sıra attığı Topçu’nun iki golü geçersiz sayıldı.

Mücadelenin 30. dakikasında dikkat çeken bir an yaşandı. Siyah-beyazlılarda Topçu'nun kaydettiği gol kayda geçmedi. Golün öncesinde Omar Colley'in rakibine yaptığı faul gerekçesiyle gol iptal edildi.

SAYILMAYAN İKİNCİ GOL

Maçın 65. dakikasında Emirhan Topçu'nun kaleyi bulan vuruşu geçersiz sayıldı. Maçın hakemi pozisyona ofsayt kararı verdi. Emirhan Topçu'nun genel olarak performansı tribünlerden alkış alırken yıldız oyuncunun gol üzüntüsü kameraya yansıdı.

Taraftarların da üzüntü yaşadığı tribünlerden görüldü.