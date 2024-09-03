Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile "kırmızı kart" yorumlarına cevap verdi!

03 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:20

Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!

Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, 2-0 kazandıkları Sivasspor maçında Rey Manaj'a yaptığı faul sonrası gördüğü kartın sarı değil kırmızı kart olması gerektiği şeklinde yapılan yorumlara cevap verdi.

"BÖYLE KIRMIZI KART OLMAZ"

Derin Futbol'a konuşan İtalyan yıldız, ''Sarı kart hakkında ne düşünüyorsun? Medyada bazı yorumcular kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor?'' sorusuna ''Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz. (Gülerek)" yanıtını verdi.

7 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7. maçında 6. golünü Sivasspor karşısında 27. dakikada penaltıdan kaydetti.