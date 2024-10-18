Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'un bonservisini açıkladılar! 2 dev talip...

18 Ekim 2024 00:49 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 00:58

Süper Lig'e iddialı bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkat çeken yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 2 Avrupa devinin genç yıldıza talip olduğu belirtilirken, bonservisi de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Quaresma'dan veda maçı açıklaması! Beşiktaş mı, Porto mu...

Quaresma'dan veda maçı açıklaması! Beşiktaş mı, Porto mu...

Süper Lig​'de oynadığı 7 maçta 17 puan toplayarak 3.sırada kendine yer bulan Beşiktaş​'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından son maçlarda forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy​'a iki Avrupa kulübünün talip olduğu iddia edildi. Alman basını, hem Semih Kılıçsoy'u isteyen takımları hem de Beşiktaş'ın Semih için istediği bonservis bedelini yazdı.

İKİ AVRUPA DEVİNDEN TEKLİF

İddiaya göre, Milan​ ve Everton​, Kartal'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u transfer etmek istiyor. Haberde, İtalyan devi Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton'ın Semih için Beşiktaş'a teklif yaptığı öne sürüldü.

MILAN 12 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ İDDİASI

Haberin devamında, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu aktarıldı. Kartal'ın bu iki dev kulüpten gelen teklife soğuk baktığı ve teklifleri reddettiği ifade edildi.



BONSERVİS BEKLENTİSİ DUYURULDU

Siyah beyazlı ekibin, Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği vurgulandı. (Fussball Europa)