Quaresma'dan veda maçı açıklaması! Beşiktaş mı, Porto mu...

17 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:27

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Efsane isim, jübile maçıyla ilgili de konuştu. İşte tüm detaylar...

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş​ forması giyen ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma​, ülkesinde kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ VE PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 227 maçta sahaya çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline geldi. Son olarak Vitoria Guimaraes'e katılan tecrübeli oyuncu, Temmuz 2022'den beri kulüpsüz olmasına rağmen futbolu bırakmadığını belirtti.

JÜBİLE MAÇI İTİRAFI

Quaresma, kariyerine resmen son verdiğinde bir jübile maçı düzenlemeyi düşündüğünü açıkladı. Konuyla ilgili, "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting kariyerime başladığım yer, fakat kariyerim boyunca iki büyük aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri Beşiktaş. Eğer bir daha futbol oynamazsam, en azından bir veda maçı gerçekleştirmek istiyorum. Bunun FC Porto'da mı yoksa Beşiktaş'ta mı olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.