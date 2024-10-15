Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Transferi çok konuşulmuştu...

15 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:05

Süper Lig'e bu sezon iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi de yaklaşırken, siyah beyazlılarda çalışmalar hızlandı. Arayışlarını sürdüren Kartal, 2 isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş​'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon daha istikrarlı bir görüntü sergileyen Yönetimle sürekli fikir alışverişinde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı Giovanni van Bronchorts'un gözüne giremeyen iki isme yol göründü...

Bu sezon yenilenen kadrosu ile dikkat çeken Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken, sıcak gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Siyah beyazlılarda özellikle gidecek isimler de Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronchorst'un kafasında netleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'TA İSİMLER NETLEŞİYOR



Yönetimle sürekli fikir alışverişinde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcının hedefi hem yedek kulübesini güçlendirmek hem de bir türlü gözüne giremeyen isimleri netleştirmek. Bu çerçevede ise çok çarpıcı isimlerin ortaya çıktığı öğrenildi.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir. 23 yaşındaki futbolcunun Kartal'da mutsuz olduğu ve menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi. Takvim'in haberine göre, Arnavut ismin ocak ayında transferi için Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti. Kartal'da özellikle performansı beklenenin altında kalan oyuncuların takımdan ayrılması gündemde.

RAFA SILVA​'NIN GÖLGESİNDE KALDI



Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan Ernest Muçi'nin, bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moralinin bozulduğu söyleniyor. Bu arada Giovanni van Bronckhorst​'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği de ileri sürüldü.

Hollandalı hoca, Beşiktaş'a ilk geldiği zaman Muçi hakkında "Onu ilk gördüğümde birazcık keyifsizdi. Avrupa Şampiyonası'nda süre alamamıştı. Bunlardan biraz etkilenmişti ve canı sıkkındı. Yaptığımız transferlerden de sanki biraz etkilenmişti. Rafa olsun, Ciro olsun. Sezona çok iyi başlamadı" ifadelerini kullanmıştı.

ERSİN DE YOLCU



Uzun süredir Mert'in gerisinde kalan Ersin Destanoğlu​'nun, taraftarın da tepkilerinin ardından ayrılmak istediği ifade edildi. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Frankfurt maçındaki ıslıklar bunun nedeni olarak gösteriliyor. (Sabah)