Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Beşiktaş'ta ayrılık! Badra Cisse'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Badra Cisse'nin sözleşmesi feshedildi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:11
Beşiktaş&#039;ta ayrılık! Badra Cisse&#039;nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperi Badra Cisse ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

37 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...