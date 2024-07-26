Beşiktaş'ta Daniel Amartey'in akıbeti netleşiyor

26 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:18

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Siyah-beyazlılarda yapılan transferler kadar gidecekler isimler konusunda da yoğun çaba sarf ediliyor. Özellikle kadrodaki yabancı oyuncu fazlalığını azaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

AMARTEY TEKLİFLERE SICAK BAKMIYOR!

Kartal'da yolların ayrılması planlanan yabancı oyuncuların başında Daniel Amartey geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı.

KISA SÜRE İÇİNDE DURUMU NETLEŞECEK

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre; Siyah-beyazlı yönetim ile Amartey arasında görüşmeler devam ediyor.

Ganalı oyuncunun takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.