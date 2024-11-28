Beşiktaş'ta görevine son verilen Samet Aybaba'dan ağır sitem! Yaşananların iç yüzünü anlattı

28 Kasım 2024 13:13 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:23

Beşiktaş'ın görevine son verdiği Samet Aybaba perde arkasında yaşananları anlatırken sitem dolu sözler sarf etti. Cumartesi yapacağı açıklamaların ise Türk futbolu için milat olacağını iddia etti.

Beşiktaş​'ta art arda alınan kötü sonuçların ardından büyük bir kriz patlak verdi. İlk olarak Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba​ ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar​ ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda ardından art arda istifalar gelmişti. Bu gelişmeler sonrası Samet Aybaba, yaşananların iç yüzüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SİTEMİ: BİZİ KARIŞTIRMADILAR

Sözcü gazetesine konuşan Aybaba, "Beni ve Feyyaz'ı (Uçar) hiçbir işe karıştırmadılar, dediklerimizi dinlemediler. Bankacı Kaan Şakul ve Friedel ile birlikte kendi başlarına transferler yaptılar. Başkan Hasan Arat da bu ekibin çalışmalarına onay verdi" dedi.

"PATLAMAK ÜZEREYDİM... İYİ OLDU"

Alınan kararın kendisi için iyi olduğunu aktaran Aybaba, "İçimde kaç aydır bir sıkıntı vardı, patlamak üzereydim. Alınan bu karar benim için iyi oldu. Beşiktaş’a hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Cumartesi günü siz gazeteci arkadaşlarıma çok önemli açıklamalar yapacağım. Hazırladığım raporlar var. Bu raporlar ile Türk futbolu milat yaşayacak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.