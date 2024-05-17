Beşiktaş'ta Jackson Muleka şoku! Sakatlandı

17 May 2024 21:41 - Güncelleme : 17 May 2024 21:50

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

MULEKA ŞOKU!

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın sakatlığı nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Muleka, Alanyaspor deplasmanında takımını öne geçiren golü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı maçta sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Jackson Muleka, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.