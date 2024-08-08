Beşiktaş'ta Jean Onana sürprizi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Skorer
08 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:17
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes'in Samsunspor maçında oynayamaması halinde Jean Onana'nın şans bulabileceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında pazar günü Samsunspor’a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı futbolcuların, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasından sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları aktarıldı.
Van Bronckhorst’un bir gün izin verdiği Kartal, Samsunspor mesaisine yarın devam edecek.
GEDSON FERNANDES'İN YETİŞMESİ ZOR
Galatasaray'a 5-0 kazanılan Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes çalışmada yer almadı. Portekizli futbolcunun, Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.
GEDSON'UN YERİNE JEAN ONANA
Teknik direktör Van Bronckhorst, Gedson’un yerine Jean Onana’yı ilk 11’de düşünüyor. Onana’nın orta sahada Al Musrati ile birlikte görev alması bekleniyor.
Kaynak: Skorer