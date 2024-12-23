Beşiktaş'ta Quaresma sürprizi! Serdal Adalı resmen duyurdu

23 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:10

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, eski yıldızları Quaresma'ya jübile maçı düzenlemeyi düşündüğünü açıkladı.

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Adayların kim olduğu merak edildi

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Adayların kim olduğu merak edildi

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan ve büyük bir çalkantının içine düşen Beşiktaş'ta camia başkanlık seçimine kilitlendi. Siyah-beyazlı kulübün başkan adayları da sık sık verdikleri mesajlarla çetin geçecek bir seçim yarışına işaret etmeye başladı. Başkan adaylarından Serdal Adalı da son yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

TARAFTARDAN DESTEK BULDU

Halk TV'de katıldığı programda konuşan Adalı, takımın eski yıldızı Ricardo Quaresma için nisan ya da mayıs ayında bir jübile maçı düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Adalı'nın bu açıklaması sosyal medyada yorum yapan Beşiktaş taraftarları arasında büyük destek gördü. Taraftarlar Q7 lakaplı Portekizli eski yıldızları için düzenlenecek jübilenin büyük bir vefa örneği olacağı görüşünde birleşti.

QUARESMA NE DEMİŞTİ?

Siyah-Beyazlılarda uzun yıllar forma giyen ve birçok önemli başarıya imza atan Quaresma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting, başladığım yer. Ve kariyerim boyunca iki aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri de Beşiktaş. Eğer bir daha oynamazsam, en azından bir veda maçı oynamak istiyorum" demişti.

Beşiktaş'ta 227 resmi maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 76 asistle büyük iz bırakmıştı.