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Beşiktaş'ta rota Lucescu'ya döndü!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
29 May 2024 10:00 - Güncelleme : 29 May 2024 10:26
Beşiktaş&#039;ta rota Lucescu&#039;ya döndü!

Teknik direktör arayışlarında çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın son olarak Razvan Lucescu'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Razvan'ın Beşiktaş'ta çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Razvan Lucescu'ya döndü.

Daha önce Nuri Şahin, Jose Mourinho ve Sergen Yalçın ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Razvan Lucescu için ilk hamlesini yaptı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, PAOK ile bu sezon şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adamla Yunanistan'da görüştü.

Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ta çalışmaya olumlu baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın Razvan'ın yanı sıra kulübü PAOK ile de iletişime geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta rota Lucescu'ya döndü! - 1. Resim

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Razvan Lucescu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğunu söylemişti.

55 yaşındaki teknik adam, serbest kalma bedelinin Avrupa takımları için 2 milyon Euro, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon Euro olduğunu vurgulamıştı.

PAOK İLE 4 KUPA KAZANDI

PAOK ile 4 kupa kazanan Razvan Lucescu'nun teknik direktörlük kariyerinde toplam 10 kupası bulunuyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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