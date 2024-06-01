Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi!

01 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:29

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı iddia edildi.

SLAVEN BİLİC'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Hırvat spor sitesi Germanijak'da yer alan habere göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Slaven Bilic ile temas kurdu. Tecrübeli teknik adamın net bir cevap vermediği ve siyah-beyazlı yönetimden süre istediği ifade edildi.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Slaven Bilic'in Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımıyla bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Haberin detayında, Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah-beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı belirtildi.

MAAŞ'I YÜKSEK OLABİLİR

55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye ikna edilse bile Bilic'e de cömert bir maaş teklifi yapılması gerektiği vurgulandı.