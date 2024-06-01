Beşiktaş'ta Slaven Bilic sürprizi!
Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, eski hocası Slaven Bilic'e teklif götürdüğü ve Hırvat teknik adamın yönetimden düşünmek için süre istediği öne sürüldü.
Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı iddia edildi.
SLAVEN BİLİC'E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Hırvat spor sitesi Germanijak'da yer alan habere göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Slaven Bilic ile temas kurdu. Tecrübeli teknik adamın net bir cevap vermediği ve siyah-beyazlı yönetimden süre istediği ifade edildi.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Slaven Bilic'in Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımıyla bir yıl daha kontratı bulunuyor.
Haberin detayında, Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah-beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı belirtildi.
MAAŞ'I YÜKSEK OLABİLİR
55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye ikna edilse bile Bilic'e de cömert bir maaş teklifi yapılması gerektiği vurgulandı.