Beşiktaş'tan Mourinho açıklaması: Anlaşamama nedenimiz... 

31 May 2024 18:04 - Güncelleme : 31 May 2024 18:06

Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde yapılacak başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktör ile anlaşma sağladı. Dünyanın önde gelen teknik adamlarından olan Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli'yi İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş'ın da teknik direktör adayları arasında yer alan Jose Mourinho için kulüpten açıklama yapıldı.

"BEŞİKTAŞ'IN MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTTUK"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Mourinho ile anlaşamama nedenimiz Beşiktaş'ın menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır" dedi.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Yücel, "Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş’ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur" dedi.

"BEŞİKTAŞ AİLEMİZİ GURULANDIRAN İŞLER YAPACAĞIZ"

"Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır." diyen Yücel, "Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş’ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız" diye konuştu.