Ali Koç Jose Mourinho ile anlaştı, Aziz Yıldırım'dan ilk tepki geldi

31 May 2024 12:37 - Güncelleme : 31 May 2024 12:53

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongredeki rakibi Aziz Yıldırım'a tarihi bir çalım attı. Koç, Aziz Yıldırım temas halinde olduğu Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Başkan seçilmesi halinde takımın başına Mourinho'yu getireceğini açıklayan Aziz Yıldırım'dan önce davranan Ali Koç, Acun Ilıcalı ile beraber işi bitirdi ve takımın başına Portekizli çalıştırıcıyı getirdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ANLAŞMAYA İLK TEPKİ

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertli takım, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak. Mourinho anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım'dan da ilk tepki geldi.

343 Digital'in aktardığına göre; Aziz Yıldırım, Ali Koç ile anlaşmaya varan Jose Mourinho'ya "Kalıbının adamı değilmiş" sözleriyle tepki gösterdiği iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Ancak Mersin'de Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho kalıbının adamı değilmiş" sözlerini söylediğine dair gelen soruya kafasıyla 'hayır' işareti yaparak, "Dedim mi öyle bir şey? Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye gelmesi" cevabını verdi.

"BANA SORDULAR, İMZALAYIN DEDİM"

Aziz Yıldırım konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho.

"SEÇİLİRSEM BEN DE ONUNLA ÇALIŞIRIM"

Seçilmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi? Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez."

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yıldırım'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Tarihi çalıma ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer çalımı attı.

Yani hemen sattınız Aziz Yıldırım'ı öyle mi? Bu takıma Guardiola da gelse Ali Koç olduğu sürece başarı göremeyeceğiz.

Kendi kendimize transfer çalımı atan ilk kulübüz.

Ali Koç sana yazıklar olsun. Yapacaktın da şimdiye kadar niye yapmadın?

Kendi aralarında transfer çalımı yapıyorlar

Aziz Yıldırım kulübe yön veriyor.

Aziz'in seçilip Mourinho'nun kovulması yok mu?

"MAAŞININ YARISI BENDEN" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladığı toplantıda Mourinho ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz daha Mourinho ile para konuşmadık. O gelsin, bu gelsin… Konuşmadık. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajeriyle görüşmüş. Sonra televizyonu dinledim, ’12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak. Bu para ona verilir mi?’ Sana ne?

Konuşuyorlar ‘Mourinho gelirse şöyle olur böyle olur’ diye. Daha görüşüyoruz, konuşuyoruz. Suudi Arabistan’a gitmiyor, gözünüz aydın basın. Adamcağızın paraya ihtiyacı yok. Olsa daha önceden giderdi.

Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek de Mourinho’nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum."