Ali Koç bombayı patlattı! İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaştı

31 May 2024 10:53 - Güncelleme : 31 May 2024 11:09

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Savuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler."

Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım-Jose Mourinho görüşmesinin ise iptal olduğunu açıkladı.

İTALYAN BASINI DA DUYURDU

Öte yandan İtalyan gazeteci Di Marzio da Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Di Marzio, "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak. Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda iki yıllık bir sözleşme hazır. Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor" dedi.

İSPANYOL BASINI MAAŞINI AÇIKLADI

İspanya basınının önde gelen basın organlarından olan AS ise, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya iki yıllığına 40 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.