Beşiktaş'ta yeni Aboubakar krizi: Ayrılmak için tek şart sundu!

29 May 2024 10:28 - Güncelleme : 29 May 2024 10:40

Son dakika! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu veda etti

Son dakika! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu veda etti

Trednyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını mutlu etti.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir takım kurmak isteyen siyah-beyazlılarda, bazı futbolcularla da yolların ayrılması planlanıyor.

İLK YOLCU ABOUBAKAR

Beşiktaş'ta ayrılması planlanan isimlerin başında Vincent Aboubakar geliyor.

Milliyet'ye yer alan habere göre; Beşiktaş, 3-4 milyon Euro bedelle Aboubakar'ı elden çıkarmak istiyor.

Ancak Beşiktaş ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu golcü ile yolları ayırmak kolay olmayacak.

MAAŞINDA DÜŞÜŞ İSTEMİYOR!

Beşiktaş'ta 3 milyon 150 bin Euro kazanan Aboubakar, bu rakamı karşılayamayan bir kulübe gitmek istemiyor.

Bu maaşı karşılayacak bir kulüpten teklif gelmemesi halinde Abobuakar'ın takımdan ayrılma konusunda zorluk çıkarabileceği ifade edildi.

Ayrılık konusunda sorun çıkması halinde yeni teknik direktörün Aboubakar için vereceği karara göre yeni bir yol haritası çizileceği belirtildi.

ABOUBAKAR KRİZLERİ BİTMEK BİLMİYOR!

Vincent Aboubakar krizlerine bir yenisi daha eklendi.

Bir önceki döneminde Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta Aboubakar, son 10 haftada forma giymemişti.

Bu sezon da saç ekim işlemi yaptırdığı iddia edilen Kamerunlu golcü forma giyememişti.