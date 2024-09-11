Beşiktaş'tan Chamberlain kararı: Planlar değişti!

11 Eylül 2024 13:18 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:28

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'den talipleri olan yıldız isimle ilgili kararını değiştirdi. İşte detaylar...

Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmek isteyen Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey ile de yollarını ayırmak için yoğun uğraş veriyordu.

SÜPER LİG'DEN İKİ TALİBİ VAR

Daha önce Eyüpspor ile görüşen ve teklifi reddeden İngiliz yıldız Chamberlain'e Antalyaspor da talip oldu.

Kırmızı-beyazlılar, transfer tahtalarını açmaları halinde hem 31 yaşındaki orta sahayı hem de Amartey'i kadrolarına katabileceklerini Beşiktaş cephesine iletti.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Chamberlain, Akdeniz ekibine gitmeyi kabul etmedi ve Beşiktaş'ta kalmayı düşündüğünü hem Antalyaspor'a hem de kendi kulübüne bildirdi.

CHAMBERLAİN İLE YOLA DEVAM KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı kurmaylarla tecrübeli futbolcu arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede taraflar anlaşırken sözleşmesi 2026'da bitecek olan Chamberlain'in yeni sezonda Beşiktaş ile yola devam etmesi kararı alındı.

30 MAÇTA 4 GOL-1 ASİST

Bu sezon hiçbir resmi maçta görev almayan İngiliz orta saha geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor.