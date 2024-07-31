Beşiktaş'tan Emrecan Terzi açıklaması

31 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:13

Beşiktaş, Rebic ve Hasic'in sözleşmelerini feshetti!

Beşiktaş, Rebic ve Hasic'in sözleşmelerini feshetti!

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

"Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."