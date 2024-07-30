Rizespor forması giyen Emirhan Topçu Beşiktaş'ta!

30 Temmuz 2024 19:41 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 19:52

Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Emirhan Topçu transferinde sona geldi. Beşiktaş, Rizespor'un transfer için izin verdiği ve İstanbul'a gelen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

SÜPER KUPA'YA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emirhan, Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah-beyazlı takıma katılacak.

Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini 3 Ağustos'ta Galatasaray'a karşı oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeyi planlıyor.