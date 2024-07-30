Fenerbahçe - Lugano maçı 11'ler açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 19:11 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 19:15
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında İsviçre takımı Lugano'ya karşı oynayacağı 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwelde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko
Lugano: Saipi, Hajdari, El Wafi, Papadopoulos, Doumbia, Mahmoud, Valenzuela, Zanetti, Boltani, Bislimi, Aliseda
Kaynak: tgrthaber.com