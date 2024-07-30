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Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatlarında çeyrek finalde!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 18:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:38
Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatlarında çeyrek finalde!

Paris Olimpiyat Oyunlarında milli boksörümüz kadınlar 54 kg son 16 turunda Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray'ı mağlup eden Hatice Akbaş çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, kadınlar 54kg son 16 turunda Avustralya'dan Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sporcumuz çeyrek final karşılaşmasını 1 Ağustos Perşembe günü yapacak.

Hatice Akbaş, Paris 2024'te çeyrek finalde

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Kaynak: tgrthaber.com
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