Sarıyer’in genç yıldızı Silivrispor ile imzaladı!

30 Temmuz 2024 17:54 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:59

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer’de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu TFF 3.Lig’in iddiali ekiplerinden Silivrispor’a transfer oldu.

2004 doğumlu genç yıldız İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Alioğlu transferinden ötürü mutlu olduğunu söylerken “Önce alt yapısından yetiştiğim Sarıyer’e teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa. Silivrispor ile hedefim şampiyonluk” diye konuştu.