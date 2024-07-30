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Sarıyer’in genç yıldızı Silivrispor ile imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 17:54 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:59
Sarıyer’in genç yıldızı Silivrispor ile imzaladı!

Sarıyer kulübünün altyapısından yetişen Kerem Alioğlu, Silivrispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2.Lig takımlarından Sarıyer’de alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Alioğlu TFF 3.Lig’in iddiali ekiplerinden Silivrispor’a transfer oldu.

2004 doğumlu genç yıldız İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Alioğlu transferinden ötürü mutlu olduğunu söylerken “Önce alt yapısından yetiştiğim Sarıyer’e teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa. Silivrispor ile hedefim şampiyonluk” diye konuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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