Mehmet Topal, derbi maçını kazandı!

30 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:25

Mehmet Topal'ın görev yaptığı Romanya Ligi'nde sezonun ilk derbi maçı oynandı. Topal'ın başında olduğu Petrolul 52 ile Rapid Bükreş karşı karşıya geldi.

Ligin 3. haftasında dün gece oynanan mücadelede Rapid Bükreş'i konuk eden Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada kaydettiği golle kazanan taraf oldu.

Mehmet Topal'ın talebeleri maç boyunca üstün olan taraf olurken kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi. Sahada Petrolul takımı tribünlerde ise taraftarları maçı bir an olsun bırakmayarak eksik kadroya rağmen zafere ulaşmayı başardı.