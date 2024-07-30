Sörloth adım adım Atletico Madrid'e gidiyor!

30 Temmuz 2024 18:31 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:40

Sarıyer’in genç yıldızı Silivrispor ile imzaladı!

Sarıyer’in genç yıldızı Silivrispor ile imzaladı!

La Liga takımı Villarreal'in Norveçli forveti Alexander Sörloth, Diego Simeone'nin radarında olduğu iddia edildi.

Fransız medyası L'Equipe'te yer alan habere göre; Alexander Sörloth'un Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlandığı belirtildi.

Atletico Madrid'in 28 yaşındaki santrfor için 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Atletico Madrid ve Villarreal arasında son detayların görüşüldüğü aktarıldı.

Atletico Madrid'in transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geride kalan sezonda Villarreal'de 41 maça çıktı. Norveçli santrfor, La Liga ekibinde oynadığı maçlarda 26 gol attı ve 6 asist üretti.

TRABZON KARNESİ

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Sörloth, 51 maçta 34 gol atıp 10 asist üretmişti.