Beşiktaş'tan Lyon galibiyeti sonrası kedili gönderme

25 Ekim 2024 04:39 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 04:51

Olimpik Lyon takımıyla karşılaşmasından galip ayrılan Beşiktaş ekibinden Lyon'a gönderme geldi. Siyah-beyazlı ekip maçın ardından Lyon'un logosunda kedili bir değişikliğe giderek paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi​'nin 3. haftasında Olimpik Lyon​ ile Beşiktaş​ takımları Fransa'daki Groupama Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar deplasmanda Gedson Fernandes​'in golüyle galibiyeti yakaladı. Kazanmanın sevinciyle Beşiktaş'ın sosyal medya ekibi göndermeli bir paylaşım yaptı.

"KEDİGİLLERİN ÜZERİNDE YALNIZ BİR KARTAL"

Beşiktaş, önce Lyon'un 2017'deki maçın ardından yaptığı aslan emojili paylaşımı alıntıladı ve Gedson Fernandes fotoğrafıyla, "Kedigillerin üzerinde yalnız bir kartal" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, daha sonra Lyon'un ambleminde kedi olan bir görsel paylaştı ve, "Sizin için yeni bir amblem" yazdı.