Beşiktaş'tan transfer iddialarına cevap! Resmi açıklama geldi

22 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:26

Yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadro yapılanması hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son günlerde basında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRANSFER İDDİALARI TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

"Transfer sezonu nedeniyle medyada bazı haberlerin çıkması son derece doğal olmakla birlikte, daha resmi olarak transfer bile başlamadan bugün sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünü, etkileşim alma amaçlı, yanıltmaya yönelik ve asılsız haberlerdir. Beşiktaş taraftarları doğru haberleri Beşiktaş Kulübünün resmi kanallarından öğreneceklerdir.

Sosyal medyada ortaya atılan kurgu olduğu çok açık, spekülatif, mantık sınırlarını zorlayan, olumsuz algı oluşturan bu tip haberlere itibar edilmeden taraftarlarımızın resmi kanallarımızı takip etmelerini önemle hatırlatırız. Yeni sezon kadro hazırlıklarımız planlandığı gibi itinayla yürütülmektedir."