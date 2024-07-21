Bodrum FK, Fredy'i transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 23:59
Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, geçen sezon Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Fredy." ifadesine yer verildi.
Angolalı futbolcu Fredy, geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maçta 2 gol atmış ve 8 asist üretmişti.
Kaynak: tgrthaber.com