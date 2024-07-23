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Boluspor'da çifte imza!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 21:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:32
Boluspor&#039;da çifte imza!

Boluspor, defans oyuncuları Ali Ülgen'le 1, Onur Atasayar'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor'dan defans oyuncusu Onur Atasayar ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yılport Samsunspor'dan defans pozisyonunda forma giyen Ali Ülgen ile de geçici transfer konusunda 1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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