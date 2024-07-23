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Lugano - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 21:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:36
Lugano - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek için sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre takımı Lugano ile karşılaşıyor. 

LUGANO 1-0 FENERBAHÇE I CANLI ANLATIM

4' El Wafi

 

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

1' Maç başladı!

4' Lugano, sağ kanattan yapılan ortaya El Wafi'nin kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Kaynak: tgrthaber.com
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