Lugano - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 21:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 21:36
Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek için sahaya çıkıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre takımı Lugano ile karşılaşıyor.
LUGANO 1-0 FENERBAHÇE I CANLI ANLATIM
4' El Wafi
İLK 11'LER
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.
1' Maç başladı!
4' Lugano, sağ kanattan yapılan ortaya El Wafi'nin kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.
Kaynak: tgrthaber.com