Editor
Editor
 TGRT Haber

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

TRT 1 HD canlı donmadan kesintisiz yayın ile Fenerbahçe Benfica maçını şifresiz ekranlara getiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Portekiz’in Benfica takımını konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. Yurt dışından TRT 1 izlemek isteyenler bazen şifreli kanal sorunu ile karşılaşabiliyor. Yurt dışı TRT 1 izleme bilgileri ve detaylar….

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor
, turu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRT 1 FENERBAHÇE BENFİCA CANLI İZLE

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u eleyerek play-off turuna yükselmişti. Deplasmanda 2-1 kaybedilen ilk maçın ardından İstanbul’da oynanan rövanşta sarı-lacivertliler 5-2 galip gelerek adını Benfica eşleşmesine yazdırdı. Şimdi ise gözler, Benfica karşısında alınacak ilk maç sonucuna çevrilmiş durumda.

Benfica karşısında oynanacak karşılaşma, sarı-lacivertliler için tarihi bir önem taşıyor. Daha önce iki takım arasında oynanan 6 resmi maçta Fenerbahçe 2 kez kazanırken, Benfica 3 kez galip geldi ve 1 maç beraberlikle tamamlandı. Bu mücadele, iki takım arasındaki rekabete yeni bir sayfa ekleyecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Karşılaşma, Türkiye’nin ulusal kanallarından TRT 1’de şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka öncesi hazırlıklar, canlı bağlantılar ve maç sonrası röportajlarla birlikte futbolseverler ekran başında olacak.

TRT 1’in yayın akışında yer alan bu özel ile futbolseverler Fenerbahçe Benfica maçını yüksek kaliteyle izleyebilecekler.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. TÜRKSAT 4A ve 3A uyduları üzerinden farklı frekans değerleri ile yayın alınabiliyor. TRT 1 HD için TÜRKSAT 4A’da 11.794 frekansı (V-30000-3/4), TÜRKSAT 3A’da ise 11.054 frekansı (V-30000-3/4) kullanılabiliyor.

Fenerbahçe Benfica CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

Ayrıca standart TRT 1 yayını için TÜRKSAT 4A’da 11.958 frekansı (V-27500-5/6) ve TÜRKSAT 3A’da 11.096 frekansı (H-30000-5/6) tercih edilebiliyor. Bu frekans bilgileri güncellendiğinde cihaz üzerinden yeniden arama yapılması gerekiyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

TRT 1 FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadeleyi TRT 1 ekranlarının yanı sıra internet üzerinden de izlemek mümkün. TRT’nin dijital platformu tabii aracılığıyla maç tabletten, telefondan, bilgisayardan veya ekrana yansıtılarak televizyondan takip edilebiliyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

Böylece maçı evde, işte ya da dışarıda dilediğiniz cihaz üzerinden izleme imkanınız olacak. Tabii platformu, canlı yayın dışında maç öncesi ve sonrası röportajları da futbolseverlerle buluşturacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Fenerbahçe Benfica maçı başlıyor

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI TRT 1 HD İZLE

TRT 1 HD, platformlara göre farklı kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Digiturk’te 23. kanal, D-Smart’ta 26. kanal, Tivibu’da 22. kanal ve Kablo TV’de 22. kanal üzerinden yayın izlenebiliyor.

Fenerbahçe Benfica maç yayını HD kalitesinde ve kesintisiz olarak ekranlara gelecek. Böylece taraftarlar, Şampiyonlar Ligi atmosferini yüksek görüntü ve ses kalitesiyle takip etme imkanına sahip olacak.

#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#fenerbahçe spor kulübü
#trt 1
#canlı yayın
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Aktüel
