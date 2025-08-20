Fenerbahçe Benfica CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord’u saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında Avrupa arenasındaki 7. resmi mücadelesine çıkacak.

FENERBAHÇE BENFİCA NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler, TRT 1’i uydu üzerinden güncel frekans bilgileriyle izleyebilirken, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de kesintisiz şekilde maça erişim sağlayabilecek. TRT 1 HD’nin uydu bilgileri Türksat 4A ve Türksat 3A üzerinden paylaşıldı.

Fenerbahçe Benfica maçını izlemek isteyen taraftarlar, TRT 1’i ayrıca tabii platformu aracılığıyla bilgisayar, tablet, telefon ya da televizyon ekranına yansıtarak da takip edebilecek. Yayın sadece maç sırasında değil, karşılaşma öncesi ve sonrası yapılacak röportajlarla birlikte kesintisiz şekilde izleyiciyle buluşturulacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak karşılaşmayı Türkiye’de TRT 1 naklen yayınlarken, dünyanın farklı ülkelerinde farklı kanallar maçı ekranlara taşıyacak.

Fenerbahçe Benfica maçını veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: DAZN

DAZN Arjantin: Fox Sports Argentina

Fox Sports Argentina Azerbaycan: CBC Sport

CBC Sport Danimarka: Viaplay

Viaplay Fransa: Canal+ Live 1

Canal+ Live 1 Hollanda: Sport 24

Yurt dışında yaşayan taraftarlar bu kanallar üzerinden şifresiz Fenerbahçe Benfica maçını kesintisiz şekilde takip edebilecek.

FENERBAHÇE BENFİCA HANGİ KANALDA?

Ayrıca TRT 1, Türkiye’deki dijital platformlarda da farklı kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Digiturk kullanıcıları 23. kanaldan, D-Smart kullanıcıları 26. kanaldan, Tivibu kullanıcıları 22. kanaldan ve Kablo TV kullanıcıları yine 22. kanaldan TRT 1 ekranlarına ulaşabilecek.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe Benfica maçı sadece televizyon üzerinden değil, internet aracılığıyla da izlemek mümkün. TRT 1, tabii platformu üzerinden bilgisayar, tablet, telefon ya da akıllı televizyon ekranına yansıtılarak donmadan HD kalitede izlenebilecek. Böylece maç öncesi programlar, canlı yayın ve maç sonu röportajları da tek bir platform üzerinden izleyicilere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da yaşayan futbolseverler, Fenerbahçe Benfica mücadelesini DAZN platformu üzerinden canlı izleyebilecek. Fransa’da ise Canal+ Live 1 ekranları karşılaşmayı şifresiz şekilde yayınlayacak. Hollanda’da ise Sport 24 kanalı karşılaşmayı ekranlara taşıyacak.

Yurt dışındaki Fenerbahçe taraftarları bu yayıncılar aracılığıyla Fenerbahçe Benfica maçını kendi ülkelerinde kesintisiz izleyebilecek.