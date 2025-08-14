Menü Kapat
 Suat Vilgen

Galatasaray'dan yasa dışı bahis reklamı açıklaması! İddialara 'İftira kampanyası' cevabı

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon yaşanan yasa dışı bahis reklamı sürecine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, ortaya atılan iddialara karşı yasal süreç başlatıldığını duyurdu. İşte dataylar...

Galatasaray'dan yasa dışı bahis reklamı açıklaması! İddialara 'İftira kampanyası' cevabı
14.08.2025
14.08.2025
Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon yaşanan futbol takımının formasında reklamı ile saha çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürecine ilişkin bir açıklama yayımladı. Ortaya atılan iddialara karşı yasal süreç başlatıldığının belirtildiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray'dan yasa dışı bahis reklamı açıklaması! İddialara 'İftira kampanyası' cevabı
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir.

Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava; Sayın Yazgan’ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez.

Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray’ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır.

#galatasaray
#galatasaray
#yasa dışı bahis
#yasa dışı bahis
#Futbol
