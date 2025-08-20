Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda Fenerbahçe’nin büyük oyuncular alacak maddi güce sahip olmadığını dile getiren Mourinho, dün gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla beraber, futbol kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Açıklamaların futbolcu ve yönetim bazında oluşturduğu etkiler üzerine, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’la yaptığı röportajda konuşan Spor Muhabiri Erhan Alveroğlu; ‘Mourinho yönetime mesaj veriyor’ dedi.

“BENFİCA ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Benfica’yla eşleşmesi hakkında dün yapılan basın toplantısında konuşan Mourinho; “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’u elediğimiz zaman ‘Benfica da mutlu değil’ dedim. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice’i tercih ederdim” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE ESKİ TAKIMLARIM GİBİ DEĞİL”

Mourinho’nun, Fenerbahçe’nin eski çalıştığı takımlar gibi olmadığı açıklaması hakkında konuşan Erhan Alveroğlu; “Objektif olarak bakarsak Real Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dünya devleri takımlarla Fenerbahçe arasındaki fark ortada” dedi.

FUTBOLCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Söylemlerin futbolcular üzerinde bir baskı yaratmadığını dile getiren Alveroğlu; “Futbolcular realist bakış açısıyla yaklaştıkları için takım içinde bir problem teşkil etmiyor” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK GÜCÜ OLMAYAN BİR KULÜPTEYİM”

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulübün büyük oyuncular alabilecek ekonomik gücü olmadığını dile getiren teknik adam, yönetime sitem etti.

YÖNETİM VE MOURİNHO KARŞI KARŞIYA MI?

Mourinho’nun açıklamalarıyla yönetime sitem ettiği, istediği transferlerin zamanında yapılmadığını ve eksik yapıldığını dile getiren Alveroğlu; “Fenerbahçe büyük oyuncu alabilmek için çok yüksek maliyetlerin altına girmek zorunda. Takımın eksikleri birden fazla bölgede olduğu için, transfer süreci zora giriyor” şeklinde aktardı.

“TEK SEFERDE 75 MİLYON EURO VEREMEZ”

Sarı-lacivertli ekibin birçok bölgede eksikleri olduğunu söyleyen Alveroğlu; “Fenerbahçe, Galatasaray gibi tek seferde 75 milyon Euro veremez. Çünkü sarı lacivertli ekibin birçok bölgede eksikleri var. Bu bölgelerin her birinde yüksek maliyetler altına da giremez. Hal böyle olunca maliyet pazarlıkları uzun sürüyor ve transferler istenildiği vakitte yetişmiyor” dedi.

“TRANSFERLERİN YETİŞMEMESİ TAKIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İstenilen transferlerin zamanında yetişmediği için Mourinho’nun sürekli farklı dizilişler denediğini, bu durumun takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Alveroğlu; “Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun bir türlü transfer edilememesi, Dorgeles Nene’nin takıma yeni katılması sebebiyle kanat eksikliği yaşıyor. Mourinho eksiklerden kaynaklı sürekli farklı dizilişler denemek zorunda kalınca, takım da bu durumdan olumsuz etkileniyor” dedi.