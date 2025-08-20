Menü Kapat
Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’ya karşı oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Fenerbahçe’nin eski çalıştırdığı takımlara benzemediğini dile getirdiği açıklamaları bir kesim tarafından eleştirilirken, diğer bir kesim tarafından ise gerçekçi yaklaşım olarak nitelendirildi. Tartışmalara konu olan bu açıklamaların takım ve yönetim üzerindeki etkilerini Tgrthaber.com’a yaptığı özel röportajda anlatan Spor Muhabiri Erhan Alveroğlu; ‘Jose Mourinho yaptığı açıklamalarla yönetime mesaj veriyor’ diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya
Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda ’nin büyük oyuncular alacak maddi güce sahip olmadığını dile getiren Mourinho, dün gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla beraber, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

Açıklamaların futbolcu ve yönetim bazında oluşturduğu etkiler üzerine, Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’la yaptığı röportajda konuşan Spor Muhabiri Erhan Alveroğlu; ‘Mourinho yönetime mesaj veriyor’ dedi.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

“BENFİCA ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

Play-Off maçında Benfica’yla eşleşmesi hakkında dün yapılan basın toplantısında konuşan Mourinho; “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’u elediğimiz zaman ‘Benfica da mutlu değil’ dedim. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice’i tercih ederdim” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

“FENERBAHÇE ESKİ TAKIMLARIM GİBİ DEĞİL”

Mourinho’nun, Fenerbahçe’nin eski çalıştığı takımlar gibi olmadığı açıklaması hakkında konuşan Erhan Alveroğlu; “Objektif olarak bakarsak Real Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dünya devleri takımlarla Fenerbahçe arasındaki fark ortada” dedi.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

FUTBOLCULAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Söylemlerin futbolcular üzerinde bir baskı yaratmadığını dile getiren Alveroğlu; “Futbolcular realist bakış açısıyla yaklaştıkları için takım içinde bir problem teşkil etmiyor” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

“EKONOMİK GÜCÜ OLMAYAN BİR KULÜPTEYİM”

Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulübün büyük oyuncular alabilecek ekonomik gücü olmadığını dile getiren teknik adam, yönetime sitem etti.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

YÖNETİM VE MOURİNHO KARŞI KARŞIYA MI?

Mourinho’nun açıklamalarıyla yönetime sitem ettiği, istediği transferlerin zamanında yapılmadığını ve eksik yapıldığını dile getiren Alveroğlu; “Fenerbahçe büyük oyuncu alabilmek için çok yüksek maliyetlerin altına girmek zorunda. Takımın eksikleri birden fazla bölgede olduğu için, transfer süreci zora giriyor” şeklinde aktardı.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

“TEK SEFERDE 75 MİLYON EURO VEREMEZ”

Sarı-lacivertli ekibin birçok bölgede eksikleri olduğunu söyleyen Alveroğlu; “Fenerbahçe, Galatasaray gibi tek seferde 75 milyon Euro veremez. Çünkü sarı lacivertli ekibin birçok bölgede eksikleri var. Bu bölgelerin her birinde yüksek maliyetler altına da giremez. Hal böyle olunca maliyet pazarlıkları uzun sürüyor ve transferler istenildiği vakitte yetişmiyor” dedi.

Jose Mourinho resti çekti! Fenerbahçe yönetimi ile karşı karşıya

“TRANSFERLERİN YETİŞMEMESİ TAKIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İstenilen transferlerin zamanında yetişmediği için Mourinho’nun sürekli farklı dizilişler denediğini, bu durumun takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Alveroğlu; “Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun bir türlü transfer edilememesi, Dorgeles Nene’nin takıma yeni katılması sebebiyle kanat eksikliği yaşıyor. Mourinho eksiklerden kaynaklı sürekli farklı dizilişler denemek zorunda kalınca, takım da bu durumdan olumsuz etkileniyor” dedi.

